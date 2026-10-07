Qué hace un perito en ciencias forenses y dónde se estudia la carrera en Méxicop

Si estás pensando en estudiar una licenciatura en criminología y criminalística, es normal tener dudas sobre qué hace un profesional de esta área y qué salidas laborales ofrece. Esta carrera consiste en comprender cómo y por qué ocurren los delitos, analizar las evidencias y reconstruir lo sucedido para aportar información útil en una investigación.

Una excelente opción para estudiar esta carrera es el Centro Universitario UTEG, en Guadalajara, Jalisco. Es una institución muy conocida en México, que destaca por su sólida oferta académica en áreas clave como la criminología y la criminalística. Por lo que, si buscas una formación completa y práctica en la región, es una alternativa a tener muy en cuenta.

¿Qué diferencia hay entre criminología y criminalística?

Aunque la criminología y la criminalística suelen confundirse, no son lo mismo. La criminología se enfoca en el estudio global del delito, sus causas y la conducta del delincuente. Mientras que la criminalística se centra en el análisis técnico de los indicios y las evidencias para reconstruir los hechos de un caso.

Por eso, las ciencias forenses integran ambos mundos al unir la investigación técnica con la perspectiva criminológica y el marco legal. De esta forma, los estudiantes adquieren las herramientas necesarias para interpretar las pruebas, participar en investigaciones y aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de dictámenes periciales claros y fundamentados.

¿Dónde puede trabajar un perito en ciencias forenses?

Una vez terminada la carrera, existen distintas opciones para desarrollar una carrera profesional dentro del ámbito de las ciencias forenses. Dependiendo de la especialización y del área de interés, algunas de las principales salidas son:

Fiscalías y servicios periciales. Se puede participar en investigaciones y en el análisis de las evidencias.

Seguridad pública. También se puede colaborar en las tareas de investigación y prevención del delito.

Peritaje privado. Consiste en la elaboración de informes y dictámenes especializados para distintos casos.

Investigación criminal. Aplicación de los métodos científicos para analizar los indicios y ayudar a reconstruir los hechos.

Prevención del delito. Estudio de los factores relacionados con la conducta delictiva y el desarrollo de estrategias de prevención.

Duración y modalidad de la Licenciatura en Ciencias Forenses en UTEG

Esta carrera tiene una duración de 10 cuatrimestres (aproximadamente 3 años) y se imparte en modalidad presencial. Su plan de estudios abarca desde la investigación criminal, el análisis de las evidencias y los procedimientos forenses, hasta el estudio de los factores sociales y psicológicos detrás del delito.

Además, cabe destacar que los programas de la UTEG cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Esto implica que los estudios cuentan con reconocimiento oficial por parte de la autoridad educativa y que, al finalizar el programa, el título obtenido tiene validez oficial. Por ello, siempre es recomendable verificar el RVOE específico del programa y la modalidad elegida antes de realizar la inscripción.

En definitiva, estudiar la Licenciatura en Ciencias Forenses: Criminalística y Criminología es una gran apuesta en un sector con alta demanda en México. De acuerdo con las cifras, cuenta con una tasa de ocupación del 94.9 % y una probabilidad del 72.2 % de conseguir un empleo de calidad.

Además, la institución cuenta con una bolsa de trabajo y distintas oportunidades laborales que pueden facilitar la incorporación al mercado profesional una vez terminada la carrera.