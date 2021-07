Tijuanense Hanna Jaf comparte detalles de su separación de Henry Roper-Curzon

Tijuana, BC.- Con un temple sereno, aún con esa nube gris sobre su cabeza, la tijuanense Hanna Jaff, quien formaría parte de la realeza británica, comparte estar poniendo las cartas sobre la mesa para ver los temas legales, luego de ser víctima de racismo y extorsión, por su aún esposo, el aristócrata Henry Roper-Curzon.

Fueron 18 meses de matrimonio por el civil, un poco más dos años de romance, los que anteceden esta historia que tenía todo para ser miel sobre hojuelas.

Apenas llegué hace diez días (a San Diego), no he visto muchos temas de eso (divorcio), he visto los temas legales de los actos de violencia que sucedieron.