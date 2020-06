Hanna Jaff vive un amor 'real'

Tijuana, BC.-Hay grandes historias de amor donde conocer al príncipe azul es el sueño de todas.

Y ese es el caso de la filántropa, activista y política Hanna Jaff, quien será la primera tijuanense en formar parte de la aristocracia británica, una vez que contraiga nupcias con Henry Roper-Curzon heredero del título Lord, 22nd Barón de Teynham y Pylewell Park.

La historia de amor comenzó el verano pasado, con una amiga de la amiga en común por cupido, a quien él le pidió le presentara una mujer inteligente, culta, y sobre todo que fuera latina.

“Le enseñaron mi Instagram y pues dice Harry (como le llaman sus allegados) que se interesó, y me llaman, yo estaba en Turquía de viaje, y no regresaba dentro de dos semanas, y mi amiga de su amiga me dijo, y yo le dije: Ay no! Para que quiero conocer extraños”, recordó.

Finalmente pasaron dos semanas y se conocieron en un museo en Londres, cita a la que llegó tarde ella por el retraso del vuelo.

“Se demoró mi vuelo y llegué dos horas tarde a la cita”, platicó Jaff vía Zoom, “pues dije: Ni modo, como no me importaba, me disculpo y ya, pero mi amiga me dijo que fuera de todas formas”.

Al momento de llegar al museo se vieron de lejos y entonces surgió esta atmósfera de amor a primera vista.

“Nos presenta y me dice: Hola soy Harry y yo, hola (nerviosa) y le dije perdón por llegar tarde, después estuvimos saliendo, luego el noviazgo y luego vino a San Diego, a Tijuana a conocer a mi familia, lo llevé a la casa donde yo crecí en Tijuana, de echo tiene su foto de perfil en el muro dónde está Tijuana y San Diego, le encantó”, compartió.

El feliz novio de 34 años, les solicito la bendición a los padres de Hanna y luego de varios meses, le pidió matrimonio el 2 de enero en los Alpes, Suiza.

“Harry y yo estamos destinados el uno para el otro, o sea, haz de cuenta que ahora entiendo porque la vida me llevó a Londres, y porque la vida nos acomodó así y me llevó luego de mi trayectoria a ese punto”, consideró la futura Lady Hanna, Baronesa de Teynham.

“Nos complementamos, me hace reír, tiene el corazón más grande que he conocido en mi vida, tiene valores hermosos muy parecidos a los de mi familia, conservadores, lindos, estoy tan enamorada de él y es tan perfecto para mí, y estoy muy contenta y agradecida con Dios que al fin nos encontramos”, subrayó.

La gran boda se realizaría el próximo 11 de julio, pero tras la contingencia por el Covid-19 llegará a finales de año.

Conócela

-Hanna Jaff-Bosdet

-33 años

-Nació en San Diego, creció en Tijuana

-Tiene ambas nacionalidades

-Es descendiente de los pashas otomanos y los viziers persas, líderes como Mohamed Pasha Jaff, Lady Adela, Osman Pasha Jaff y Mahmud Pasha Jaff.

-El castillo de Sherwana es su casa ancestral y miembro del clan Jaff.

-Su padre y su familia son dueños del North Bank of Iraq, el banco privado más grande de Iraq y los propietarios privados más grandes del país.

-Su madre es mexicana

-Estudió en la Universidad de Harvard, la Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad de La Sorbona de París.

-Fundó la Fundación Jaff para la Educación, beneficiando a más de 120 mil personas.

-Autora de tres libros de aprendizaje de inglés autodidacta para hablantes de español, purépecha y kurdo.

-Pasa la mayor parte de su tiempo en campos de refugiados e inmigrantes