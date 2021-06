Cirujano que intentó salvar la vida de Diana de Gales habló sobre las últimas horas de la princesa

REINO UNIDO. – MoSef Dahman fue el cirujano encargado de atender a Diana de Gales la noche del 31 de agosto de 1997, misma en que lamentablemente la princesa perdió la vida luego de un trágico accidente.



Recientemente, y por primera vez, Dahman decidió romper el silencio y contar lo que sucedió aquella fatídica noche en entrevista con el “Daily Mail”, esto, con el motivo de desterrar las teorías conspiratorias y “reivindicar” las laboras que hicieron los médicos del hospital de París para evitar el trágico desenlace de la princesa”, expresó.



El accidente ocurrió a las 00:23 horas, pero no llevaron a Lady D al hospital hasta las 2:06 horas por intentar estabilizarla en el “Túnel del Alma”, lugar donde ocurrieron los hechos.



“Estaba descansando en la sala de servicio cuando recibí una llamada de Bruno Riou, el anestesista principal de servicio, diciéndome que fuera a la sala de emergencias. No me dijeron que era Lady Diana, pero sí que había sido un accidente grave que involucraba a una mujer joven”, expresó el médico.



El médico cirujano comentó que Lady D sufría una “hemorragia interna muy grave” y que, pese a extraerle el exceso de líquido de la cavidad torácica, el problema continuaba, además, su corazón no estaba funcionando correctamente.



Dahman señaló que, a las 2:30 horas, llegó Alain Pavie, el que era considerado como “el mejor cirujano de Francia, quien descubrió un “desgarro en la vena pulmonar izquierda”, por lo que tuvieron que probar con descargas eléctricas en repetidas ocasiones e incluso masaje cardiaco. Además, llegaron al punto de administrarle adrenalina, pero señaló que no pudieron hacer que su corazón volviera a latir.



Luchamos duro, lo intentamos todo. Francamente, cuando estás trabajando en esas condiciones, no notas el paso del tiempo. Lo único importante es que hagamos todo lo posible por esta joven. Habíamos traído gente a Pitié-Salpêtrière que estaba en muy mal estado, más grave que Diana cuando llegó. Es uno de los mejores centros de Francia para este tipo de emergencias traumáticas. Y salvamos a algunas de esas personas, lo que nos hacía especialmente felices y orgullosos. Pero eso no sucedió aquí. No pudimos salvarla. Y eso nos afectó mucho”, señaló el médico.