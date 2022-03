Yuri y Niurka podrían estar en 'La Casa de los Famosos'

MÉXICO.- En la última emisión del programa de espectáculos Con Permiso, Martha Figueroa y Juan José Origel hablaron sobre el polémico reality show que podría tener una nueva temporada, La Casa de los Famosos. En la charla, los conductores hicieron fuertes declaraciones sobre el programa y Origel incluso reveló que fue invitado para estar en él, pero rechazó la oferta.

El tema surgió cuando Martha Figueroa recordó que hace unos días Yuri pospuso sus conciertos porque, supuestamente, no le estaba yendo bien con la venta de boletos. Sin embargo, la periodista comentó que la razón por la que movió las fechas de sus presentaciones es que estaría contemplando entrar al reality de Telemundo.

“Yo dije que raro porque la güera todo vende y pues ella dice que no pospuso porque no se estuvieran la taquilla, sino porque va entrar a un reality en donde van tener encerrada muchas semanas 5 meses va estar encerrada en reality no puede aventarse hacer la gira”, comenzó Martha.

Después agregaron que si la cantante está pensando en entrar al programa en vez de hacer su gira debe ser porque le están ofreciendo una suma de dinero muy fuerte. “Le van a pagar un dineral para que le salga mejor eso que la gira. La Casa de los Famosos te acuerdas donde estaba la Manchado en ese de Miami entonces se dice que también quiere entrar Yuri y que también va estar Niurka”.

Pepillo rechazó estar en el show

Más adelante, los conductores concordaron en que entrar a un reality como La Casa de los Famosos no es algo que normalmente haría la cantante veracruzana. “La güera últimamente está aceptando cosas que son raras porque no van con su rollo y ves que también estuvo en reality de pasteles”, comentaron.

Finalmente, Pepillo Origel reveló que a él lo invitaron a formar parte de la primera temporada del programa, en el que estuvieron estrellas como Celia Lora, Alicia Machado y Pablo Montero, entre muchos otros. Sin embrago, dijo que rechazó la oferta porque pensó que no soportaría estar tanto tiempo encerrado.

“Yo estar encerrado no, no. A mí me hablaron al anterior a la primera temporada de que yo encerrado no podría”, mencionó Pepillo en el programa. Tal como comentaron de Yuri, el reality no es algo que vaya con el estilo del periodista de espectáculos, lo que hizo que muchos usuarios de redes sociales se sorprendieran por la información.