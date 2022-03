Tras polémica de Sasha Sokol y Luis de Llano, Yuri prefiere mantenerse 'calladita'

Ciudad de México.- La polémica suscitada entre Sasha Sokol y Luis de Llano, no ha dejado a nadie indiferente.

Ahora le tocó el turno a Yuri, quien prefirió mantenerse al margen de la controversia.

A pesar de que diversas personalidades del medio artístico han externado su apoyo a la ex integrante de Timbiriche, Yuri prefirió no hacer ningún tipo de comentario sobre el tema.

Yuri prefiere callar

“No, no voy a hablar de eso chicos, no me pregunten de algo… ¿por qué tengo que opinar yo?”, dijo la artista ante las primeras preguntas de la prensa.

Conjuntamente, Yuri subrayó que ese tipo de situaciones prefiere no abordarlas. “Hay cosas que uno puede hablar y hay cosas que uno no debe de hablar, calladitas nos vemos más bonitas, así que no voy a hablar con respecto a eso”.

Sin embargo, la intérprete de ‘La maldita primavera’ invitó a todas las mujeres a alzar la voz y protestar por todas las injusticias que viven día a día.

“Como mujer, yo pienso que no nos podemos callar, que sí tenemos que caminar en esa marcha ahí, para que nos oigan a las mujeres, para que hagan justicia a todas esas mujeres que han desaparecido, si, yo apoyo a las mujeres, soy mujer, tengo una hija, y no quisiera que le pasara nada”, remató.