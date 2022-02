Fernanda Castillo más que feliz con la idea de interpretar a Yuri en proyecto de bioserie

Fernanda Castillo mencionó encontrarse complacida de que una figura como Yuri la considere para protagonizar su serie biográfica, y no descarta la idea de realizar el proyecto.

En entrevista para el programa Ventaneando, Fernanda Castillo manifestó su beneplácito al escuchar que la intérprete de “La maldita primavera” desea que sea ella quien la represente en dado caso de que su vida sea llevada a la pantalla chica.

Me siento honradísima de que ella siquiera piense en mí, en un momento lo había escuchado hace un tiempo ya, y dije ‘en mis sueños más floridos, de chavita, escuchado a Yuri, hubiera yo pensado que ella le pareciera yo lo suficiente actriz como para representar su vida’”, externó Castillo.

Te puede interesar: Jaime Camil, no dejará que el miedo lo domine al interpretar a Vicente Fernández

A pesar de estar dispuesta a desempeñar este papel, Fernanda aseguró que hasta este momento no ha recibido ninguna propuesta relacionada con Yuri.

“La verdad es que me siento muy halagada, no han llegado todavía como… ofrecimientos, solo lo he escuchado, pero me siento profundamente halagada, es una mujer a la que admiro, que me encanta verla como se reinventa una y otra vez, y como sigue estando cada vez más actual, digo ‘¡Dios mío!, yo no logro eso’, me parece que es impresionante además de que tiene una voz increíble, que le envidio mucho, la verdad, entonces me siento muy, muy halagada, no ha llegado ningún ofrecimiento, pero me sentiría muy afortunada de poderlo hacer”, expresó con una gran sonrisa la artista.

Te puede interesar: Tony Starr manda mensaje a Luis Miguel

Recientemente Yuri reveló en una entrevista radiofónica que ya prepara su bioserie, la cual pretende tener lista en este año, asimismo confesó que sería perfecto que Fernanda Castillo protagonice la historia de su vida y que Adriana Barraza intérprete a su madre.