Tony Starr manda mensaje a Luis Miguel

Viuda de Jaime Camil Garza, Tony Starr utilizó su charla con la prensa para mandarle un mensaje a Luis Miguel, ya que contaban una estrecha amistad que el empresario mantenía con el cantante en la década de los 80’s.

Al ser cuestionada por los reporteros sobre si el ‘Sol de México’ ya se comunicó para darle el pésame por el deceso de Camil Garza, quien perdió la vida a causa de un problema vesicular el 6 de diciembre de 2020, Tony comentó:

“No he hablado con él, pero ojalá que cuando él se desocupara, ojalá que nos reunamos, a platicar de los años que hemos pasado juntos”.

De la misma manera, Starr manifestó no sentir ningún tipo de rencor contra Luis Miguel ante la indiferencia que mostró el intérprete con la noticia de la muerte de Jaime Camil Garza.

“Claro que no, la vida es lo que es, no se puede culpar, no se puede juzgar, cada quien hace lo que es correcto para ellos, y hay que dejarlo fluir, si no pasas todo tu tiempo en la negatividad”, destacó.

En la bioserie de Luis Miguel, se dio a conocer que, en 1989, cuando el cantante enfrentaba problemas con Hacienda, fue Camil Garza quien lo apoyó con un préstamo de 10 millones de dólares que necesitaba para terminar con su deuda. Posteriormente, trascendió que ambos se distanciaron debido a que Luis Miguel se interesó en su hijastra, Issabela Camil, acción que aparentemente no le agradó al empresario.

Además de hablar del ‘Sol de México’, Tony Starr se deshizo en halagos para Jaime Camil, quien está personificando a Vicente Fernández en la bioserie autorizada sobre el fallecido intérprete.

¡Qué difícil!, ¡qué papel está haciendo!, ¡me impresiona!, Jaime tiene mucho talento, mucho empeño, trabaja como loco, está logrando algo fuera de lo común. Hasta yo me sorprendí, impresionante, excelente, y trabaja 16 horas diario. Lo hace increíble, a Jaime siempre le gustó la cantada, pero para este papel él ha practicado nota por nota, volumen por volumen, respiración. Su voz no es idéntica, pero es muy parecida y de una calidad excepcional”, dijo al respecto.

Finalmente, ante la pregunta de los periodistas sobre si prefería al hijo de su fallecido esposo o a Pablo Montero para encarnar a don Vicente, la viuda de Camil Garza dijo: “Jaime Camil…. ¡sin duda!”.