Yordi Rosado se inyecta botox en las axilas en programa en vivo

MÉXICO.- El programa Miembros al aire tuvo como invitada especial a una especialista en procedimientos estéticos, Karen Carrilo, quien respondió todas las dudas de los conductores sobre inyecciones de botox y hasta ofreció muestras del producto. Carrillo también compartió recomendaciones sobre lo que no debe hacerse en caso de que se hayan sometido a las inyecciones y dio detalles sobre procedimientos, precios y los efectos del tratamiento.

Raúl Araiza aceptó prestar su rostro para una demostración del tratamiento rejuvenecedor, al cual ya se había sometido en el programa Hoy con la misma doctora. Sin embargo, quien sorprendió al público fue Yordi Rosado quien se aplicó las inyecciones en los brazos y las axilas.

Los conductores preguntaron en qué partes de cuerpo, además del rostro, podía aplicarse el tratamiento. Según la doctora, el botox en las axilas sirve para evitar la sudoración excesiva y mantener la piel tersa a lo que Yordi Rosado se ofreció como voluntario. Según el conductor, ya en el pasado se ha inyectado la axila y se siente feliz con los resultados.

"Yo sí me he inyectado la axila y me funciona cañón, me funciona súper bien. Sí funciona muy cañón, a mí sí me chillaba la ardilla […]. Nada más me lo pongo una vez al año cuando es verano y cuando hace mucho calor", comentó.