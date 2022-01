Raúl Araiza confirma contagio de Covid-19 y envía fuerte mensaje al público sobre las vacunas

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las fechas decembrinas, varias figuras públicas anunciaron a través de sus redes sociales que dieron positivo al virus de Covid-19, ya sea por haber hecho un viaje junto a varias personas, por reuniones familiares, por convivir con turistas o simplemente estar en contacto con una persona que también se contagio.

Y ahora fue el turno de Raúl "Negro" Araiza, quien se unió a la extensa lista de celebridades que se contagiaron, así lo reveló durante la transmisión del pasado lunes en el programa "Hoy".

El conductor del matutino explicó cuáles son los síntimas que tiene tras haber dado positivo a coronavirus, resultado del que se enteró el pasado viernes 7 de enero, por lo que estuvo activo en el programa pero de manera virtual desde su hogar.

Primero, Andrea Legarreta comentó que durante las primeras olas de Covid en México, su compañero logró evitar contagiarse pese a que sus compañeros sí tenían coronavirus, hasta que dio positivo durante el primer fin de semana del año nuevo, al igual que otros conductores como Gustavo Adolfo Infante y Juan José "Pepillo" Origel, quienes realizaron un viaje al comenzar el 2022.

Raúl Araiza, también conocido por ser presentador del canal Unicable, recomendó al público que deben tener mucho cuidado y que no deberían bajar la guardia: "Está más delicado, ahora es más sutil", dijo. Después de este comentario, el también actor expresó que comenzó a tener escalofríos y decidió realizarle una prueba rápida de Covid, pero al no sentirse seguro del resultado, optó por hacerse una prueba PCR que arrojó su diagnóstico positivo.

Y con intención de crear conciencia sobre su situación, el conductor enfatizó en la importancia de vacunarse, pues asegura que hacen la diferencia al momento de contraer el virus, ya que los síntomas y los riesgos no son tan altos como solían serlo antes de la vacunas contra el coronavirus.

“Es muy importante para todos porque no hay diferencias, es todo lo contrario del otro lado de la moneda. Estar vacunado y que te dé a no estar vacunado te puede costar la vida. Ahorita yo no siento nada, amigos (...) pero lo responsable es quedarme aquí hasta el otro lunes, ya que con una negativa y echar relajo con ustedes", expresó.