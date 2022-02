Vadhir Derbez dio a conocer como son sus estrategias de ligue

CIUDAD DE MÉXICO.- Vadhir Derbez ha logrado destacar en el medio artístico por su larga trayectoria como cantante y actor, a pesar de ser uno de los hijos de Eugenio Derbez siempre ha buscado sobresalir con su propio talento.

Hace unos días el actor fue uno de los invitados en el programa de Unicable, “Miembros al aire” donde uno de los conductores es su hermano, José Eduardo Derbez quien lo llegó a “balconear” con algunas anécdotas.

Durante la entrevista Paul Stanley cuestiona a los hermanos Derbez sobre quien suele ser el “mejor” para ligar, sin dudarlo José Eduardo Derbez apuntó hacia a su hermano a quien considera mucho más rápido y eficiente a la hora de la conquista.

El hijo de Victoria Ruffo relató que en ocasiones cuando llegan a ir a algun restaurante de comida, y él se para al baño, cuando regresa Vadhir ya se habria “ligado” a varias del lugar y aunque él de un inicio no suele creerle, después comprueba que si funcionó su “tactica”.

Es por eso que Vadhir decidió defenderse y le dijo a su hermano que si cual era la forma en la que él solía acercarse a las mujeres, a lo que este respondió que por su parte era más de miradas y mucho más lento que él.

Soy muy tímido, entonces he trabajado con el tiempo agarrarte de los tanates y me cuesta mucho, me puedo tardar 40 minutos en acercarme, llegó sintiendo la situación lo más caballeroso y cero pretencioso” dijo Vadhir.