Vadhir Derbez aparece de vaquero y vuelve "locas"  a sus fanáticas en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Vadhir Derbez es uno de los hijos de Eugenio Derbez, que se ha caracterizado en el medio artístico, por su talento vocal y distintas participaciones que ha hecho como actor en la televisión y cine mexicano.

El cantante es uno de las figuras del espectáculo más activas en redes sociales, donde suele dar a conocer sus más recientes proyectos como su más reciente éxito musical a lado de Ximena Sariñana, “Te confieso”.

En su más reciente publicación de Instagram, Vadhir publicó una serie de fotografías como nunca antes visto y es que apareció vestido como un total “vaquero”, algo que “enloqueció” a cada una de su fanáticas.

El también actor en esta ocasión decidió utilizar una camisa de cuadros en color negra y gris acompañada de una tejana del mismo color y es que realmente nunca se había dejado ver en este estilo.

¿Cómo me ven de daquero?” escribió Vadhir en su publicación.

En la imagen Vadhir recibió cientos de comentarios y halagos por parte de sus fanáticas: “que buen look”, “cuero”, “ándale tú”, “te veo igual de guapo”, “el amor de mi vida”, “divino el amor de mi vida” son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hace un par de años el hijo de Eugenio, fue uno de los participantes en ¿Quién es la Máscara? donde se llegó a coronar como el campeón del programa, hecho que conmovió al artista porque desde hace mucho tiempo está luchando por su lugar en la música.

¿Vadhir Derbez le pusieron el cuerno en su cara?

Vadhir Derbez hace un par de meses estuvo presente en el programa Hoy como parte de la promoción de su sencillo “Te confieso” donde reveló lo que ha sufrido en el amor y lo que todo el daño que le han llegado hacer.

''Sí me ha pasado, no una, ya varias veces… y bastante duro, entonces esta rola trata de eso, de desamor… Me pasó y es muy triste, creo que a todos nos ha pasado todo tipo de desamor o que nos rompan el corazón''.

En alguna ocasión la que era en aquel entonces su pareja, decidió visitrla de manera sorpresa cuando descubrió que ya estaba saliendo con alguien más, porque justo cuando llego a su casa, ella se suió a otro vehículo con otro hombre.