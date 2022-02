Raúl Araiza aconseja a Arath de la torre tras señalamientos de acoso a Andrea Rodríguez

Ciudad de México.- El conductor Raúl Araiza, también conocido como El Negro, se manifestó tras la polémica que protagonizó Arath de la Torre donde se especulaba que habría acosado a la prometida de Julio Alegría, Andrea Rodríguez.

En su encuentro con la prensa afuera de Televisa, Araiza relató cómo se encuentra su comapero del programa Hoy, además de añadir que es amigo de ambos actores que están envueltos en la controversia.

“Es un tema de él, la verdad es que es una producción de Gou, no es así como lo plantearon, la verdad, él está casado, él está bien, es un tema de ellos, pero no fue así, la verdad es que Julio está muy bien, es muy amigo mío, y Arath también, están bien, tranquilos”, explicó el presentador.

Posteriormente, Raúl aconsejó a De la Torre ante la situación que vive actualmente.

Todos estamos (expuestos), yo pienso que no hay que engancharse, no importa qué digan, y sobre todo darles una explicación a ustedes (la prensa) siempre, pero no, bueno yo (recomiendo), no hay que engancharse”