"Yo tengo que ser fuerte": doña Cuquita habla de la salud de Vicente Fernández

MÉXICO.- A una semana de que se anunciara que Vicente Fernández salió del área de terapia intensiva, los familiares del cantante han publicado un nuevo comunicado sobre cómo avanza la salud del charro. Fue el pasado 4 de noviembre que la familia del charro publicó el informe a través de la cuenta oficial de don Vicente Fernández.

"El salir del área de terapia intensiva le ha ayudado a tener un mayor avance en la interacción y función. Durante el día se muestra despierto e interactuando. Las sesiones de rehabilitación son generadas en forma intermitente durante el día. El respirador únicamente con soporte mínimo, cada vez lo tolera más tiempo en forma espontánea", se lee en la publicación.

También se menciona que hasta el momento no se ha presentado ninguna complicación y que la evolución es satisfactoria. “Nos alegra el avance en estado de salud a la mejoría de Don Vicente que continúa mostrándose fuerte”, concluye el comunicado.

Durante un evento en beneficio del hospicio cabañas, los reporteros de Ventaneando cuestionaron a doña Cuquita, esposa del cantante, sobre la salud de don Vicente y sobre cómo ha sido para ella todo el proceso. Asegura que el "Charro de Huentintán" va recuperándose rápidamente y que le alegra que cada vez más miembros de la familia puedan interactuar con él.

"Desde que entró (al hospital) he estado con él. Siempre he estado con él, no me he retirado ni un día", afirmó. También desmintió que el cantante ya pudiera articular palabras y dijo que se comunica con gestos.

¿Cómo ha sido para ella?

Posteriormente, luego de aclarar que ella se encuentra muy bien de salud, dijo que el cantante podría salir muy pronto del hospital para continuar recuperándose en su casa, aunque todavía no hay un tiempo estimado para esto.



Finalmente, se sinceró sobre lo difícil que ha sido estar a su lado y mantenerse fuerte para él y los otros miembros de la familia. Confesó que extraña todo de su esposo y que le entristece su actual estado, pero que se ha esforzado por sacar fuerzas. “Tengo que sacarlas porque si me caigo, ¿qué vamos a hacer? […] No me puedo caer, yo tengo que estar fuerte, no me puedo caer”.



La señora Refugio comenta que ella solo puede ofrecerle su amor al charro y que por eso se mantiene a su lado. También hizo énfasis en la fe de ambos a la que han acudido en estos momentos de dificultades. “Él siempre reza y manda bendiciones a todos sus hijos y sus nietos”, concluyó.