VIDEO: Lyn May y la escalofriante historia con su esposo muerto 

Lyn May se caracteriza por no tener filtro y secretos y habla de su vida personal muy fácilmente, como cuando contó que había tenido una aventura con un ex presidentes mexicano, fue así como también confesó y confirmó para el programa “Todo para la Mujer” de Maxine Woodside que había dormido por un tiempo con el cadáver de su esposo el empresario Antonio Chi-Xuo.

“¿Es verdad que dormías con el cadáver de tu esposo?”, fue lo que le preguntó el estilista Roel a la bailarina, ya que esto ha sido un rumor por muchos años. “Sí” fue la respuesta contundente que Lyn dio.

¿Por qué dormía con su esposo muerto?

La artista y el empresario estuvieron casados por 25 años y él fue el gran amor de su vida, por lo que su muerte le dolió mucho pero ni siquiera eso los pudo separar.

Por más extraño y fuera de lo normal parezca, la famosa confesó que desenterró a su marido Antonio, quien fue el único con el que se ha casado por la iglesia, y lo colocó en su cama.

“Lo tenía ahí en mi cama” comentó.

En el momento que Roel preguntó por qué había decidido dormir con el cuerpo sin vida de su pareja, Lyn solo confesó que no quería dejarlo ir, ya que lo amaba mucho.

“No lo quería dejar ir, fuimos esposos 25 años; entonces, no lo quería dejar ir. Dormía con él, abrazada con él y mi madre ahí pegada”, agregó.

Aunque no reveló cuánto tiempo fue el que durmió con él, sí contó que fue su mamá quien la convenció de volverlo a enterrar, porque era evidente que no era sano en ningún sentido.

“Hasta que me convenció mi mama, lo dejé ir. Fue mi gran amor”, añadió.

Durante una plática que sostuvo con Gustavo Adolfo Infante, la bailarina contó que su madre nunca estuvo de acuerdo de que ella durmiera con el cadáver de Antonio Chi-Xuo, por lo que todos los días se peleaban y le rogaba que lo dejara descansar en paz.

El esposo de la también actriz tenía diferentes restaurantes chinos, los cuales eran llamados “Siete Mares”, que eran bastante populares en la década de los 80, cuando ella tenía mucho poder por su profesión.

Su esposo falleció en el año de 2008, después de una larga batalla con el cáncer, fue entonces que la famosa tuvo que darle su último adiós, aunque fue muy difícil para ella.

“Tuve mucha suerte con los hombres. Me tocaron unos hombres tan buenos, excepto el padre de mis hijas, las dos primeras. Guillermo (Calderón Stell) y Antonio (Chi-Xuo) fueron los mejores que me tocaron. Los demás, muy buenos para la cama”, confesó Lyn May a Infante.

Te puede interesar: Lyn May asegura que Andrés García tiene un hijo no reconocido