Esto mide la cintura de Lyn May

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May se ha posicionado como una de las figuras del medio artístico más polémicas, a sus 69 años ha sabido mantener una de las figuras más envidiadas del espectáculo.

Además la actriz es una de las más queridas de la pantalla chica, en los últimos años se ha vuelto muy activa en sus redes sociales, sobre todo porque ahora está enfocada en su carrera como cantante.

Fue por medio de la cuenta del programa ‘El Gordo y la Flaca’ que se encontró con Lyn May durante un evento, utilizando una cabellera en color azul, que la reportera le insinúo que venía al estilo de Karol G.

Mientras que la actriz inmediatamente reaccionó con molestia y hasta le dejó en claro que no la compara con la cantante,debido a que considera que ella está “gorda” y no tiene cintura.





No tiene cintura está muy pareja, parece tamal” reveló Lyn May Sobre Karol G.

Además Lyn May agregó que siempre ha tenido la fortuna de tener un ‘cuerpazo’ con una cinturita de tan sólo 57 cm, y sus glúteos muy grandes, lo que ha enloquecido a sus seguidores.

La también cantante actualmente se encuentra brindando presentaciones de sus canciones de reguetón, pero admitió que hay muchas cantantes del género que han intentado “imitarla”, como Karol G y Anitta.

Por supuesto algunos usuarios hicieron llegar sus reacciones en la publicación: “habló la más hermosa”, “ella si quiso compararse con Karol G que hasta el mismo cabello trae”, “señora disculpe pero usted ya no está para hacer este tipo de show” se puede leer en la publicación.

Lyn May asegura que Anitta le copió el famoso paso

La vedette hace un par de meses durante un encuentro con los medios de comunicación aseguró que la cantante, Anitta le habría robado el famoso baile de la canción ‘Envolver’, que se volvió tan viral en redes sociales.

"Ella me copió a mí porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada” agregó la artista.