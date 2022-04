Lyn May confesó que Anitta le "copió" el famoso paso de baile

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May es reconocida por su trayectoria en el medio artístico, a sus 69 años ha mantenido una de las figuras más envidiadas pero su carisma ha conquistado el corazón por parte del público.

Además la vedette se ha caracterizado por la manera tan sensual que suele bailar frente a los escenarios en cada una de sus presentaciones, que suelen ser un éxito total por parte de sus seguidores se han encargado de apoyarla ahora en su etapa como cantante.

Actualmente la artista sigue siendo una de las más polémicas sobre todo por las declaraciones que puede llegar hacer con otros artistas, sobre sus temas personales, para cuasar controversia que terminan en ocasiones hasta en “conflictos”.

De nueva cuenta Lyn May es protagonista de una nueva polémica, porque al tener un encuentro con los medios de comunicación reveló que la reconocida cantante Anitta le habría robado el famoso baile de la canción “Envolver” que se ha vuelto viral en distintas redes sociales.

La artista por si fuera poco quiso evidenciar que ella dominaba por completo el movimiento que comenzó a mover sus caderas frente a las cámaras de los medios, y recalcó que le habría “copiado” los pasos de baile.

Ella me copió a mí porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada” agregó la artista.