Lyn May sorprende a sus fanáticos con este nuevo 'look'

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May es una de las figuras del espectáculo más polémicas, a sus 69 años ha podido mantener una de las figuras más envidiadas del medio artístico y ser muy queria por parte de sus fanáticos.



En los últimos meses la reconocida vedette se ha mantenido en distintos titulares de noticias especialmente porque ha mantenido su carrera como cantante, con su más reciente sencillo “La loba” que fue muy bien recibido por parte del público.



Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz publicó una serie de imágenes en las que aparecía con un nuevo ‘look’ en esta ocasión apareció con una larga cabellera en color rubia.



Lyn May se le pudo ver modelando frente a la cámara con un vestido largo en color negro de noche, con una apertura que le permitió mostrar pierna a sus fanáticos, a quienes invitó a ver su más reciente musical.





Los amo mis amores! Buenas noches. Los amo recuerden ir y ver mi video La Loba y compartir @agfashionclub @aarongomezp” se puede leer en la publicación.



Los fanáticos de la vedette hicieron llegar sus piropos y muestras de cariño en la imagen: “eres icónica”, “te amo”, “que perra”, “soy super fan”, “la loba”, “solamente puedo decir que te amo y me gustas mucho”, “que hermosa foto” son algunos de los que pueden leer.



Además hace apenas unos días Lyn May dio a conocer que una agrupación musical le habría hecho una canción totalmente dedicada a ella, que fue publicada en sus redes sociales y que se hizo viral.





Lyn May le recomienda a Belinda “sacarle dinero” a Christian Nodal



El rompimiento entre Christian Nodal y Belinda llegó a ser muy polémico en redes sociales, en los que distintos figuras han comentado al respecto, por su parte Lyn May defendió a Belinda y no cree que tenga malas intenciones.

"Ella es muy guapa, no necesita hacer esas cosas, pero si puede sacarles el dinero que se los saque porque el dinero es muy importante en la vida. No es mala, es inteligente, yo pienso que una persona que busca el futuro de su familia no es mala, es inteligente”, dijo la actriz.