Esta fue la reacción de Lyn May con la canción de Residente

CIUDAD DE MÉXICO.- JBalvin y Residente se han vuelto tendencia en redes sociales, por las distintas “peleas” que han protagonizado y es que el puertorriqueñó le dedicó unas fuertes líneas en su más reciente sencillo musical.

Todo se desató luego de que Residente en su nueva canción comenzará a criticar a varios artistar por utilizar autone, además de que criticara de una manera muy directa al reguetonero, quien ya en otra ocasión le habría contestado.

Distintos artistas han opinado al respecto como Alejandro Sanz y Ricardo Montaner, en esta ocasión Lyn May fue quien salió en defensa de Residente y hasta decidió apoyar su postura contra dicho cantante.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la reconocida vedette publicó una captura de pantalla de la nueva canción de Residente, donde dejó en claro que le daba toda la razón al artista, ante muchas situaciones que relató en el video.

calle13 tú tenías razón! Una cosa es ser artista y otra cosa es ser tendencia un abuso con tan solo un lápiz y libreta” escribió en la publicación.

Y es que en una parte de la canciónResidente habló de lo que significa ser artista y que no precisamente es fama y dinero, debido a que hay muchos allá afuera que no han sido reconocidos internacionalmente.

Lyn May se ha caracterizado porque en más de una ocasión extiende su opinión ante los escándalos y esta vez no fue la excepción, porque su apoyo totalmente se vio reflejado ante el nuevo proyecto del puertorriqueño.

Los seguidores de la actriz hicieron llegar sus comentarios aunque muchos la apoyaron, otros la criticaron ante la situación: “señora pero usted es igual, insulta a las mujeres, ya se le olvidó lo de Belinda”, “todo una joya”, “dese a respetar usted también es tendencia porque no canta”, son algunos de los que se pueden leer.

Lyn May aconseja a Belinda a sacarle dinero a Christian Nodal

Después de la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, se ha vuelto viral en todos los medios, muchos artistas han llegado a opinar al respecto y en esta ocasión Lyn May aconsejó a la “ojiverde” a tomar una buena decisión.

"Ella es muy guapa, no necesita hacer esas cosas, pero si puede sacarles el dinero que se los saque porque el dinero es muy importante en la vida. No es mala, es inteligente, yo pienso que una persona que busca el futuro de su familia no es mala, es inteligente”, dijo la actriz.