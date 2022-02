Lyn May asegura que tuvo un romance con Vicente Fernández: "Si lo oye Cuquita me va a regañar"

MÉXICO.- Lyn May es recordada por ser una de las vedettes más bellas del Cine de Ficheras y en su extensa trayectoría conquistó a muchos hombres del medio. Recientemente, la también cantante reveló que uno de sus pretendientes fue Vicente Fernández, con quien compartió pantalla. La vedette aseguró que el Charro de Huentintán y ella se besaron en varias ocasiones y tuvieron encuentros íntimos. Sin embargo, enfatizó que ambos eran jóvenes entonces y que ahora le tiene respeto a la esposa del cantante María del Refugio Abarca, mejor conocida como Cuquita.

Tras la muerte del emblemático cantante, el pasado 12 de diciembre del 2021, Lyn May habló por primera vez de los encuentros románticos que habría tenido con el charro e incluso aseguró que llegó a pelearse por ella. La actriz y bailarina recordó que el intérprete de "Hermoso cariño" era "ojo alegre" y era conocido entre las mujeres del espectáculos por ser coqueto con ellas.

Así fue el romance entre Vicente Fernández y Lyn May

En una entrevista para el programa matutino de TV Azteca Venga la Alegría Fin de Semana, la actriz habló de Fernández y confesó que le gustaba darle besos. "Besaba muy bien, como todos los mariachis como era Vicente [...] lo mandaba a que primero se lavara la cara y después ya". Aunque la cuestionaron sobre los detalles de sus encuentros con el fallecido cantante, dijo que prefería no entrar en detalles, por temor a que doña Refugio se molestara con ella. "Si lo oye Cuquita me va a regañar".

Sin embargo, durante la charla con los conductores narró algunas anécdotas al respecto y dijo que cuando trabajaban en el teatro Blanquita, tuvieron algunos encuentros íntimos.

"Éramos muy jóvenes, entonces pues en esa época, los dos trabajando en el Blanquita y los dos ahí, pues imagínate, los camerinos se prestaban para todo”, contó la polémica vedette.

“Siempre fue enamorado Vicente, tú sabes que siempre fue ojo alegre Vicente, siempre, cuando no andaba con una, andaba con otra. No es tan guapo", concluyó. La vedette que acaba de estrenar su tema musical de reguetón, "La loba", no quiso hacer más declaraciones.