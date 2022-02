Alejandro Fernández no está molesto con Pablo Montero por encarnar a don Vicente en bioserie

Ciudad de México.- Pablo Montero dará vida a Vicente Fernández en el proyecto no autorizado por la familia del fallecido cantante.

A ese respecto, Alex Fernández aseguró que su padre “El potrillo” no se encuentra enojado con el cantante.

Durante su visita a las instalaciones de Televisa, Alex Fernández fue abordado por la prensa a las afueras del lugar con preguntas relacionadas sobre el polémico tema, por lo que en primera instancia el joven comentó:

“Está bien, Pablo me cae muy bien, es alguien que me cae súper bien, y pues ojalá… lo único que puedo decir de las series, que representen bien a mi abuelo, y ojalá hagan un buen papel y lo hagan ver como la leyenda que es”.

Alejandro Fernández no tiene nada contra Pablo Montero

Asimismo, Alex aseguró que su padre no tiene nada en contra de Montero, aunque dejó claro que lo único que desea es que don Vicente sea bien representado en la trama protagonizada por el artista nacido en Torreón, México.

No, no, mi papá no está sentido, yo creo que está igual que yo, no sabe mucho del tema, pero lo único que sí hemos platicado, que sí hemos dicho es que ojalá, sea lo que sea, hagan lo que hagan, que sea una historia digna y sea algo que pueda dejar a mi abuelo en el lugar en el que estaba”.

Al respecto del libro con el que se basará la serie biográfica estelarizada por Pablo, el joven cantante dijo:

“Siendo sinceros yo ni siquiera he visto el libro, o sea, sí me han platicado ‘que esto o que lo otro’, es un libro que yo no he leído, entonces antes que nada quiero dejar en claro eso, que yo no puedo opinar, de algo que no he leído, ni he visto, ni nada, lo que sí me han dicho es que no hay fuentes, no hay nada (comprobado), como que la información fue como así nada más, pero no me gusta opinar de cosas que no sé”.

Antes de despedirse, Alex confesó que espera reunirse con su familia el próximo 17 de febrero, fecha en que Vicente Fernández cumpliría 82 años de vida. “No hemos hablado nada, pero yo creo que haremos una comida, o ir al rancho con mi Cuquis (abuela), o algo seguro así”.