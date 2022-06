''Parece tamal'' Lyn May critica a Karol G y Laura León la defiende

Ciudad de México.- La cantante Laura León habría defendido a Karol G después de que Lyn May le criticara por su aspecto físico, e incluso pidió que no se le comparara con ella.

La cantante Laura León salió en defensa de Karol G luego de que su colega Lyn May arremetiera en su contra por la figura que tiene, e incluso pidió no ser comparada con la colombiana.

No me compares con esa vieja. Está gorda y yo estoy muy bien, yo tengo mi cinturita, ella no tiene cintura. Está muy pareja, parece tamal”