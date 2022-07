Lyn May asegura que Andrés García tiene un hijo no reconocido

MÉXICO.- Recientemente la salud de Andrés García ha preocupado a sus seguidores y al mundo de la farándula por su accidente que le ocasionó una fuerte herida en la frente.

Por lo que Lyn May fue cuestionada acerca de su opinión sobre el estado de salud del icónico actor y, en el transcurso de la plática, reveló que el protagonista de ‘Pedro Navajas’ tiene un hijo no reconocido.

Durante una entrevista para el programa 'De Primera Mano' la conductora Addis Tuñon cuestionó a la vedette que si era verdad que García había tenido un romance con una de sus hermanas, a lo que May aclaró que ella no tiene hermanas y sostuvo que el actor dijo eso porque la confundió con una mujer con su mismo apellido y con quien aseguro tendría un hijo.

“Tuvo un hijo con una chica que se llamaba Melina May y él me confundió. Ella tuvo un hijo y es igualito a él el muchacho, está muy guapo, trabaja en la ANDA”, reveló Lyn May.

También confesó que el presunto hijo del actor 'es igualito' a él, sin embargo García no había querido reconocerlo.

Sobre el estado de salud del actor, Lyn May aseguró que “él va a durar muchos años” y que “es muy fuerte”, solo que, a veces, “se tira al suelo” para que “lo levanten”, por lo que les pidió a sus hijos que vayan a visitarlo.

“Vayan a ver a su papá, porque lo necesita. Yo los conozco a todos desde niños, son buenos hijos, nada más que Andrés tiene un poco de carácter, un poco difícil”, opinó la vedette.

Lyn May y Andrés García compartieron pantalla en varias películas, y la famosa ha dicho en diversas ocasiones que le guarda un cariño especial por haberla tratado tan bien.

