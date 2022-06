Así es como Lyn May logra su marcado abdomen

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May cuenta con una larga trayectoria en el medio artístico, se ha convertido en una de las actrices más guapas del medio del espectáculo ha sido su carisma lo que la ha mantenido en el gusto del público.

A sus 69 años la vedette mantiene una de las figuras más envidiadas en el medio del espectáculo además de que sus declaraciones sobre otros famosos siempre logran ser un escándalo.



Fue por medio de su cuenta de Instagram que la también cantante dio a conocer “secreto” para mantener su figura a través de los años, debido a que su abdomen plano ha sido a base de ejercicio y buenos hábitos alimenticios.



En la grabación se puede ver que Lyn May aparece en el interior de un gimnasio mientras se encuentra acostada levantando pesas para hacer abdominales y lograr su vientre plano.



Nos vemos hoy en el zócalo a las 9 de la noche mis amores no se pueden perder el show junto a @iamreneortiz para celebrar #happypride cantaremos La Loba y ¡Claro que sí! Con @ogelmovimiento y mil gracias a mi coreografo y director del show @uriel.sabas” se puede leer en la publicación.



Además la artista aprovechó para hacerle una invitación a sus fanáticos de que estaría presente en el zócalo durante el evento dedicado al orgullo gay, donde aseguró cantaría sus más grandes éxitos musicales.



Sus fanáticos en cuestión de minutos hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “mis respetos para ti”, “ya quisiera yo tener esa condición y ganas de hacer ejercicio”, “su rostro lo dice todo”, “la amo tanto”, son algunos de los que se pueden leer.

Ly May aparece a lado de Eduin Caz y casi lo besa



Hace unos meses que Lyn May publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se le podía ver en un evento musical, a lado del Grupo Firme, pero no perdió ningún segundo para abrazar a Eduin Caz.



En la grabación se puede ver que todos los miembros del grupo empiezan a echarle porras a Lyn May, al gritar el nombre de su canción “La Loba”, mientras que la vedette no deja de abrazar al cantante.