¡Lyn May aparece a lado de Eduin Caz y casi lo besa!

CIUDAD DE MÉXICO.- Lyn May a sus 69 años se ha posicionado como una de las figuras del medio artístico más polémicas, además de que ha mantenido una de las figuras más envidiadas del espectáculo.

La vedette ha decidido seguir su carrera como cantante y se ha mantenido actualizada para cada vez llegar a más jóvenes, sobre todo con su más reciente sencillo musical “La Loba” que se hizo viral en redes sociales.

Hace un par de días que la también actriz publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece en un evento musical, acompañada del Grupo Firme y se puede ver que abrazada del vocalista, Eduin Caz.

En la grabación se puede ver que todo el grupo musical comienza a echarle porras a Lyn May, al gritar “La Loba ra ra”, mientras que la artista no de ja de abrazar al cantante mientras está diciendo la porra.

Esta es la primera vez que se le ve a la artista acompañada del reconocido grupo, que actualmente goza de ser uno de los más famosos en la música Regional Mexicana, prueba de ello han sido los distintos premios que han recibido.

Pero lo que llamó la atención de sus seguidores, es que mientras todo decían la porra, la actriz comenzó a hacer un movimiento sensual hacia el vocalista del grupo, y fue él quien se le pudo ver sorprendido por la “insinuación” de la artista.

Además cuando Lyn May ya estaba por retirarse de la mesa, se acercó tanto a Eduin Caz, que hasta parecía que le iba a dar un beso en la boca, pero el cantante le puso el cachete para despedirla con respeto.

Los seguidores de la vedette hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “que bella”, “¿es grupo firme?”, “eres todo una princesa”, “que bien se ven juntos”, “que linda luce”, “buen video” son algunos de los que se pueden leer.

Lyn May le aconseja a Belinda de “sacarle dinero” a Christian Nodal

No cabe duda que el rompimiento entre Christian Nodal y Belinda causó polémica entre los medios de comunicación, ahora Lyn May decidió opinar al respecto y aconsejó a la artista y aprovechó para reconocer que no cree que tenga una mala intención.

"Ella es muy guapa, no necesita hacer esas cosas, pero si puede sacarles el dinero que se los saque porque el dinero es muy importante en la vida. No es mala, es inteligente, yo pienso que una persona que busca el futuro de su familia no es mala, es inteligente”, dijo la actriz.