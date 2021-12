Trabajo en equipo: Piqué ayuda a Shakira con sus canciones

ESPAÑA.- Recientemente, el exmanager de Shakira reveló algunos detalles de la relación de la cantante con el futbolista Gerard Piqué. Según contó, la familia del español le tiene mucha estima a la cantante y Shakira se lleva muy bien con su suegra.

Por su parte, el futbolista también reveló otro detalle de su vida como pareja, pues aseguró que ayuda a Shakira con sus canciones. El jugador del Barcelona aseguró que, aunque lo de él son los números y no la creatividad, siempre ha intentado apoyar a la colombiana con sus composiciones.

En una entrevista para el programa El Hormiguero, Piqué habló de distintos aspectos de su carrera profesional y fue cuestionado sobre su relación con la famosa cantante. Fue entonces que reveló cuál es que el rol que tiene en el proceso creativo de su pareja.

A componer no, pero sí que me pregunta si me gusta o no, y a partir de ahí hace cambios, trato de ayudarla", comentó.