Gerard Piqué comparte en redes imágenes de sus hijos con Shakira

Ciudad de México.- Gerard Piqué decidió compartir en redes sociales un selfie con los hijos que tiene con Shakira, Milan, de 8 años y Sasha de 6.

A pesar de que la famosa pareja había dicho que deseaban que sus hijos tuvieran una vida lo más normal posible, por lo que exponen su rostro muy poco en sus redes.

En la imagen, los menores y su padre siguen la tendencia de mostrar una apariencia seria y apática.

"Les Trois Mousquetaires (Los tres mosqueteros)”, es la frase con el que el defensa del Barça ha acompañado la instantánea que ha sorprendido a todos los fans del futbolista y de la cantante colombiana por el cambio físico de los menores desde la última vez que aparecieron en el perfil del jugador hace más de dos años.

Semanas atrás, Piqué había manifestado que sus hijos están expuestos a “una presión excesiva”, por lo que tanto él como Shak intentan brindarles momentos de juego y tranquilidad de la manera más cotidiana posible

Por su parte, la colombiana reveló que los niños no conocen sus canciones por la misma razón.

No hago que mis hijos escuchen mi música. Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Intento darles la mayor sensación de normalidad posible. Resulta innegable que no pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público, al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra persona”, dijo Shakira durante la entrevista que concedió a un medio extranjero.