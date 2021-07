Shakira no quiere que sus hijos se enteren de su fama y no les permite escuchar sus canciones

ESPAÑA. – La cantautora, bailarina, actriz y empresaria colombiana, Shakira, quien tiene dos hijos en común con Gerard Piqué, futbolista español, recientemente reveló que los pequeños Milan y Sasha no saben que su mamá es uno de los mayores referentes de la música latina.



Recientemente y en declaraciones con el portal ET Canada, la cantante colombiana confesó que, desde que sus hijos nacieron, tomó la decisión de mantenerlos “totalmente” alejados de su carrera artística.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



“No hago que mis hijos escuchen mi música. Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Intento darles la mayor sensación de normalidad posible”, aseguró la intérprete.



El problema de la “fama”



Shakira confesó además que, el problema, es que ella no es la única celebridad en su familia, pues su pareja, Gerard Piqué es reconocido como uno de los mejores jugadores y socios del club Barcelona.



Resulta innegable que no pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público, al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra persona”, señaló la cantante colombiana.



En la entrevista, Shakira también reveló que cuando tratar de obtener una “opinión sincera” sobre su música, no suele recurrir a Piqué; “Entonces le pregunto a mi esposo, que no tiene idea de nada relacionado con mi negocio. No entiende muy bien los videos. Él dice: ´Está bien, ¡no entiendo para qué sirven los videos!, ¡No tiene nada que ver con la canción!,” confesó.



Recientemente, la colombiana lanzó “Don´t Wait Up”, una canción compuesta por Ian KirkPatrick y Emily Warren, la cual está siendo un éxito en plataformas digitales.