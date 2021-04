Gerard Piqué habla sobre las dificultades que encaran sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO. – Recientemente, el defensa central del FC Barcelona y esposo de la cantante colombiana Shakira, fue invitado al programa “Nexes” de TV3 con la periodista Mónica Terribas, donde el futbolista reveló detalles de su intimidad, sus victorias y algunas dificultades a las que se ha enfrentado.



Durante la entrevista, Gerard Piqué tocó el tema de la presión constante bajo la que viven sus hijos y los métodos de crianza que han llevado.



Tienes que saber balancear como papás. Recuerdo que mi papá no me dejaba ganar nunca y en cambio, con Shaki a veces los dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran papás no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, comentó el astro español.