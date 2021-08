Tefi Valenzuela es la primera expulsada de "La Casa de los Famosos"; esta fue su respuesta

MÉXICO.- Hace tan solo una semana que “La Casa de los Famosos” comenzó y parece ser que ya ha pasado de todo, desde amenazas de demandas hasta posibles infidelidades por algún candente romance dentro del reality show.

Ahora el tema que generó polémica fue la primera expulsada del programa, ya que este consiste en que los participantes deben ganarse el cariño del público para mantenerse dentro de la casa y al final el ganador se llevaría más de 4 millones de pesos.

Entre los integrantes que estuvieron en riesgo de ser eliminados fueron Celia Lora, Pablo Monteverde, Tefi Valenzuela, Gaby Spanic y Alicia Machado, pero algunos se salvaron gracias al voto de los televidentes que optaron por su artista favorito.

Sin embargo, no fue el caso de Tefi Valenzuela quien fue la primera expulsada de “La Casa de los Famosos” al no contar con la misma popularidad que el resto de los concursantes, y según los seguidores del programa, la influencer peruana mostró una actitud que no le agradó a la mayoría del público.

Tras su salida del reality show, Tefi tomó poder de sus redes sociales para mandar un mensaje a todos sus seguidores y fans de Instagram para expresar que se encuentra positiva, pero también dejo ver que cuestiona el sistema de votación del programa.

Gracias millones de veces por su apoyo, sabemos que no se podía votar desde otro país que no fuera Estados Unidos, pero se hizo todo lo posible, aunque la mayoría de ustedes no esté en este país. Lamento mucho no seguir en la casa porque los quiero a todos. Los voy a extrañar un montón, pero Tefi tienen para rato. Los amo mucho. Gracias. Siempre positivos”, escribió la influencer.

Valenzuela confirmó que la mayoría de los televidentes de “La Casa de los Famosos” son de Estados Unidos y que la mayoría de sus fans se encuentran en otros países, por lo que no pudieron votar por ella y quedarse en el show.

Algunos usuarios de las redes sociales aseguraron que Tefi Valenzuela sí merecía ser eliminada del programa de Telemundo, ya que opinaron que su actitud dejaba mucho qué desear entre los demás participantes.