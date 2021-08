Celia Lora podría demandar a la producción de “La Casa de los Famosos”

MÉXICO.- Hace unos días se estrenó el tan esperado programa “La Casa de Los Famosos”, el nuevo reality show de Telemundo en el cual todos esperaban ver peleas y discusiones entre los integrantes del elenco, y la primera en mostrarse inconforme fue Celia Lora.

La influencer confesó con una de sus compañeras sentirse enojada con la producción del programa, además de asegurar que quiere irse a su casa, pues cree que el staff censura toda su personalidad e incluso su forma de vestir tan llamativa y característica de Lora.

Fue durante una conversación que tuvo con una participante que Celia le reveló que está considerando en demandar a la televisora por haber actuado sin su consentimiento, según narra. Esto porque, según los responsables del programa, habrían entrado al hogar de la famosa sin haberle preguntado.

Una vez que accedieron a su domicilio, presuntamente buscaron ropa que ella pudiera usar dentro de la casa del reality, lo que molestó a Celia Lora y amenazó con demandar a la producción por haber interrumpido en su propiedad.

Me quiero ir a mi casa (…) Lo que me hicieron de la ropa no tiene madre. Ahorita me acaban de decir que me ponga manga larga (…) En mi maleta tengo más cosas, no vas y te metes a mi casa (…) yo hasta los puedo demandar”, expresó la influencer.