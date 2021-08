Rafael Amaya podría llegar a "La Casa de los Famosos"

CIUDAD DE MÉXICO.- “La Casa de los Famosos” acaba de revelar un tremendo secreto, pues una de las participantes aseguró que es novia de Rafael Amaya y que muy pronto podría llegar al reality show.

Se trata de Verónica Montes, actriz que interpretó a “Belén Guerrero ‘La Condesa’ Aguilera” en “El Señor de los Cielos”, donde conoció al actor.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Verónica compartió su secreto a Kim Flores, esposa de Edwin Luna, a quien le contó que está saliendo con Rafael en plan de pareja y que la química de sus personajes en la famosa serie de Telemundo era real.

RAFAEL AMAYA PODRIA IR A “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

De acuerdo a las revelaciones de Verónica, su novio Rafael dijo que estaría viéndola las 24 horas dentro de la casa.

Él me va a ver 24 horas, wey, me dijo, ‘yo te voy a ver 24 horas, cabron*’ Estoy saliendo con Rafael Amaya“, se sinceró Montes con Flores.

Incluso contó que su pareja dijo que la extrañaría tanto, que advirtió que iría por ella y la sacaría de ahí, por lo que es posible que le haga una visita sorpresa.

“Que ni venga, osea ni de visita ni nada, y yo siento que sí”, expresó a Kim, quien le preguntó si cree que el actor de “El Señor de los Cielos” esté preparado para ingresar.

“¿Para esto? NO, él me dijo que venía y me sacaba”, expresó la actriz de Telemundo.