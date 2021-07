Tefi Valenzuela llama "ridícula" a Andrea Escalona por su entrevista con Eleazar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO. – La modelo y cantante peruana, Tefi Valenzuela, quien fue víctima de violencia a manos de Eleazar Gómez, mostró su indignación por la entrevista que le hizo Andrea Escalona al actor para el programa “Hoy”.



En entrevista con Magaly TV, la cantante peruana reaccionó a la charla que tuvieron Escalona y Gómez, Tefi explicó que le “sorprendió” la forma tan “condescendiente” en la que la conductora habló con el hombre “que trató de estrangularla”.



Siento indignación, no con él porque tratará de hacer su vida, pero sí en el sentido de cómo una presentadora que tiene llegada al público por ser un programa que es tan visto, puede ser tan tibia, suave y ridícula con las palabras y preguntas. Le habla de sus momentos de oscuridad como si hubiera sido la víctima, le pregunta qué piensa de la ira, de la violencia. Discúlpame, señora Andrea Escalona, ese no es un momento de ira, intentar matar a una mujer no es un momento de ira, lo están normalizando”, señaló Valenzuela.