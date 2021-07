Eleazar Gómez: Después de libertad condicional

Ciudad de México.- Eleazar Gómez ofreció su primera entrevista para el programa ‘Hoy Día’ tras obtener su libertad condicional, después de que en noviembre de 2020 un juez lo vinculó a proceso por el delito de violencia familiar equiparada en contra de su ex novia Stephanie ‘Tefi’ Valenzuela.

El artista de 35 años se encuentra promocionando su más reciente sencillo y por tal motivo acudió al matutino de Telemundo para hablar de la felicidad que le produce esta noticia.

Es mucha celebración, finalmente creo que uno tiene que celebrar la oportunidad de tener todo lo que uno tiene y disfrutarlo, para mi es un día muy importante porque hoy es el lanzamiento de mi nuevo sencillo que se llama “Desde Cero”, el cual es una canción que he trabajado desde hace mucho tiempo, con mucho cariño, con mucho amor, y para toda la gente, entonces es importante para mí estar hoy aquí para presentarles este tema

Dijo Gómez.

¿Qué pasará con Eleazar tras recuperar su libertad?

Posteriormente, el hermano de Zoraida Gómez confesó cómo se sentía tras algunos meses de haber recuperado su libertad. “Contento, sería difícil decir lo contrario, me siento muy contento, me siento bastante pleno y me siento feliz de poder estar con mi familia, de poder otra vez volver a compartir con mi familia, que siempre han sido el pilar de mi vida, siempre han sido lo más importante en mi vida, a lo mismo que también mis fans, y estoy feliz de poder estar aquí, y poder estar compartiendo con ellos”.

Al escuchar la pregunta de si alguna vez pensó que no regresaría al mundo del entretenimiento, el intérprete replicó: “Nunca lo pensé, realmente no estaba pasando eso por mi cabeza, ese tipo de situaciones, realmente para mi no solo es el mundo del entretenimiento ¿sabes?, es mi vida en sí, le he dedicado 30 años de mi vida a esta carrera que es hermosa, ahora sí que es mi gran pasión en la vida y realmente hay momentos en los que uno no está pensando en esas cosas, realmente siempre pensé mucho en mi familia, solo estaba pensando en regresar con mi familia, más allá de regresar a los reflectores o regresar a mi carrera artística, solo estaba pensando en mi familia”.

Eleazar Gómez: ¿La música o la actuación?

Asimismo, Eleazar confesó el motivo de elegir la música y no la actuación para su regreso profesional. “Ahorita en este momento de mi vida, a mí siempre me dicen ‘bueno, ¿tú eres actor o eres cantante?’, y yo soy un defensor del arte, me considero un defensor del arte, y el arte me gusta defenderlo en cualquiera de sus ramas, ya sea en el escenario, ya sea en una obra musical, ya sea en la música, ya sea en al actuación, pero en este momento de mi vida sentí que a través de la música podía conectar un poco más con lo que estoy sintiendo y a través de eso podérselo expresar a toda la gente que me ha seguido desde hace tanto tiempo”.

Finalmente, el artista dio a conocer el motivo por el que no se dio por vencido a pesar de la difícil situación que enfrentó en prisión. “De verdad fielmente creo que un ser humano nunca se va a poder medir por las batallas que ha ganado, sino cuando alguien se cae volverse a levantar, creo que eso es lo que tiene ese esfuerzo, y creo que lo estoy haciendo con mucho amor y con mucho cariño y espero que… Además, son un hombre de fe, entonces espero que, tengo fe de que las cosas van bien. En cualquier momento de tu vida, ya sea un momento complicado o ya sea un momento de felicidad, la fe tiene que acompañarte”.