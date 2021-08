¿Relación abierta? Edwin Luna rompe el silencio sobre supuesta infidelidad de Kim Flores

MÉXICO.- Kimbely Flores causó una gran polémica después de ser captada muy cariñosa con su compañero del reality show que se estrenó hace unos días, “La Casa de los Famosos”, el cual no tardó en presentar discusiones y ahora posibles romances.

Kim se vio con una actitud bastante seductora con el actor Roberto Romano, por lo que se desataron todo tipo de rumores sobre una posible infidelidad entre la participante del programa y su esposo Edwin Luna.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, el cantante no dejó pasar más tiempo para hablar sobre la situación y calmar el escándalo que el público había visto, aunque todos se impresionaron al ver que Luna aseguró que su esposa puede divertirse con quien ella desee, pues él únicamente quiere que ella disfrute su estadía en “La Casa de los Famosos”.

Fue durante una entrevista con el programa “Suelta la Sopa” que el cantante de musica regional mexicana afirmó que ahora que Kim Flores pertenece a los integrantes del reality show, espera que se divierta y se desenvuelva entre todos. No sin antes dejar en claro que él sabe que su esposa es consciente de su maravillosa familia y que todos la esperan en casa.

En broma le dije que la voy a estar vigilando, pero yo prefiero que ella disfrute, que esté bien, que esté tranquila, que se divierta en "La Casa de los Famosos", yo se que ella sabe que tiene una familia maravillosa que la está esperando acá afuera. Ella va a lograr todo”, aseguró Edwin Luna.

El intérprete de “Si ya no me quieres” agregó que no está pendiente de ella las 24 horas del día, por lo que es libre de hacer lo que ella quiera.