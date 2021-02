Edwin Luna y Kimberly Flores, amantes del "Mañanero"

CIUDAD DE MÉXICO.- Contra todo pronóstico, Edwin Luna y Kimberly Flores llevan tres años juntos, y el próximo 27 de julio cumplirán dos de feliz matrimonio. La pareja compartió en entrevista con TVyNovelas cómo han logrado mantener su amor a flote a pesar de las críticas y de los chismes; además, revelaron su secreto para que no falte nunca la pasión, y confesaron que con su pequeña Gianna decidieron cerrar la fábrica.

La pareja ha comentado que durante la cuarentena se han divertido mucho juntos, siempre manteniendo el buen humor. "Pues no siempre, somos como cualquier otra pareja y de pronto también nos damos nuestros agarrones. En una relación no todo es perfecto y no siempre estás de acuerdo; hay cosas en las que no concordamos, y es normal, porque cada cabeza es un mundo, pero tratamos de llevar la fiesta en paz y de solucionar los problemas lo más pronto posible. Cuando tenemos una diferencia nos damos un tiempo para hablar sin gritar ni alterarnos, y listo", explicó Edwin.

Al respecto Kimberly afirmó que la comunicación ha sido fundamental para llevar una muy buena relación. "Creo que eso nos ha ayudado mucho, platicar lo más rápido que se pueda para no hacer más grande un problema. No somos la pareja perfecta, pero intentamos hacer las cosas lo mejor posible".

Al principio de la relación de la pareja de famosos, las críticas no se hicieron esperar, lo que a los ojos de Edwin Luna fue un gran reto, pero siempre mantuvo la mira en su objetivo: Enamorar a Kimberly Flores.

"Sí, pero siguen los chismes. Lo que pasa es que cuando vas de cacería, regularmente le das a los patos que van más alto, y como nosotros, gracias a Dios, hemos permanecido en el gusto de la gente y nos ven felices y enamorados, pues hay gente y medios que piensan que tienen oportunidad de 'opinar'", afirmó Luna. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edwin Luna (@edwinlunat) "Sin embargo, nosotros nunca hemos puesto atención en lo negativo, incluso cuando hay publicaciones en las que nos atacan, las leemos juntos y nos da risa. Creo que si no tuviéramos una buena comunicación, ese tipo de cosas ya nos hubieran ocasionado dudas e inseguridades", narró Edwin.



Mantienen encendida la llama de la pasión

El cantante afirma que no solo la comunicación ha sido pilar de soporte para su buena relación amorosa y sentimental, lo sexual ha sido de gran apoyo para mantener encendida la llama entre ambos.

"Siempre nos echamos el “mañanero” y el “madrugadero” ¡y los que se puedan! (bromea). Cada que se puede nos decimos lo mucho que nos queremos, nos damos mucho amor, y no esperamos al 14 de febrero para hacerlo", aseguró el cantante.

Como una pareja compresiva se ha mostrado Edwin Luna, al preguntarle sobre qué opina de las propuestas para que Kimberly Loaiza pose desnuda para diversas publicaciones, el cantante respondió:

“De hecho, se lo propusieron y dijimos que sí, pero llegó la pandemia y ya no se llevó a cabo. Entonces, ¿no eres celoso? ¡Para nada! Soy superrelajado porque sé que mi esposa es una mujer que se da a respetar", respondió.



¡Se hará la vasectomía!

La pareja ha afirmado que se encuentran felices con su pequeña Gianna, que es el centro de esta relación, pero con ella han decidido "cerrar la fábrica", así lo afirmó el cantante durante la entrevista.

"No, ya no. El año pasado que estuve en casa las 24 horas del día debido al confinamiento pude darme cuenta de lo demandante que son los hijos, y pensé que el día que regrese a trabajar no voy a poder darles el tiempo necesario, entonces tomamos la decisión de cerrar la fábrica", explicó.

Luna afirmó que desea dedicar el mayor tiempo a la crianza de su hija, pero además darle tiempo de calidad, por lo que mejor solo se enfocara en ella. Por lo que han decidido someterse a un procedimiento de prevención: "Yo, de hecho, ya hemos estado investigando con nuestros doctores y lo voy hacer, creo que como hombres hay que tomar conciencia en eso", finalizó.