Star Wars: Calendario de lanzamiento de las próximas series en Disney+

No es noticia nueva que la franquicia de Star Wars ha estado elaborando proyectos concernientes a la saga y esparciendo el universo casi fragmento por fragmento. Una buena nueva para hoy es que Lucasfilm ha revelado el calendario de lanzamiento de todas las series principales de La Guerra de las Galaxias que se encuentran actualmente en producción.

Dentro de estos lanzamientos, vienen incluídas The Mandalorian temporada 3, la serie de Ahsoka Tano y la nueva serie de precuelas de Rogue One, Andor.

Qué podremos ver próximamente en Disney+

Lo siguiente que veremos de Star Wars en la plataforma del ratón es Obi-Wan Kenobi, con los protagónicos de Ewan McGregor como el gran Maestro Jedi y Hayden Christensen como el Lord Sith Darth Vader que siempre suele robarse el amor de los espectadores que empatizan con el lado oscuro.

Siguiendo a la serie de Kenobi, lo siguiente será Andor, la precuela de Rogue One que seguirá la historia de Cassian Andor (Diego Luna), quien se desempeña como un lider Rebelde que quiere ayudar a robar los planos de la Estrella de la Muerte. También veremos en esta serie a Forest Whitaker en su papel de Saw Gerrera. Llegará a la plataforma este verano y se dice que hay planes para una segunda temporada.

Después se viene la esperada tercera temporada de The Mandalorian, que estará disponible a finales del 2022 o a inicios de 2023, donde podremos seguir la aventura del cazador al lado de de su niño adoptivo, Grogu, popularmente conocido como "Baby Yoda".

La serie de Ahsoka comenzó a filmar un par de semanas atrás y se espera que para el 2023 ya esté disponible en Disney+.

Qué más está por venir

La única serie del universo de Las Guerras de las Galaxias que no tiene una pista de su fecha de lanzamiento es The Acolyte, que llevará al espectador a la Alta República, cien años antes de La Amenaza Fantasma. Lucasfilms no ha confirmado una fecha estimada, pero se sabe que sería la próxima después de Ahsoka, aunque no hay nada preciso en cuanto a esta nueva serie. Se sabe que el estudio está haciendo las selecciones de casting para The Acolyte y que se planea que sean tres temporadas de Star Wars por año, por lo que se puede estimar que esta serie llegue a Disney+ en un avanzado 2023.

Se sabe que el universo de Star Wars se está expandiendo hasta el infinito, pero fuera de estas ventanas de lanzamientos confirmadas que se mencionan anteriormente, también se sabe que Jon Watts (director de Spider-Man: No Way Home) está actualmente desarrollando un proyecto de serie de La Guerra de las Galaxias que aún no tiene título.

Sin duda alguna, es un buen momento para ser fan de Star Wars; sólo queda decir... que la fuerza y el tiempo estén de tu lado para poder ver todo lo que se viene.

