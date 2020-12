Anuncian una serie de “Ahsoka Tano”

ESTADOS UNIDOS.- El universo de “Star Wars” se expandirá mucho más allá de una galaxia muy, muy lejana.

“Ahsoka Tano”, una de las heroínas más queridas de la franquicia, y que recientemente apareció en “The Mandalorian”, tendrá su propia serie en Disney + titulada “Ahsoka”.

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, hizo el anuncio en el marco del Día del Inversor Disney, donde dio a conocer que la joven padawan y ex aprendiz de “Anakin Skywalker” contará con una producción que contará su propia historia.

Hasta el momento se desconoce en qué punto de su vida se centrará la serie, pero de nueva cuenta será encarnada por Rosario Dawson.

Otra serie del universo de “Star Wars” que fue anunciada en el evento es “The Rangers of the New Republic”, y según explicó Kennedy, los programas se vincularán entre sí, como la estrategia por la que ha optado Marvel con “Avengers”.

"Establecidos dentro de la línea de tiempo de ‘The Mandalorian’ , estos programas interconectados entusiasmarán a nuevas audiencias y abrazarán a nuestros fanáticos más apasionados y culminarán en un evento de historia culminante", dijo Kennedy.

Kennedy también reveló que “Andor” será el nombre de la serie centreada en “Cassian Andor” (Rogue One) protagonizada por el mexicano Diego Luna.

Asimismo dio a conocer el desarrollo de una serie centrada en “Lando Calrissian”, el regreso de Hayden Christensen como “Anakin Skywalker / Darth Vader” en la próxima serie “Obi-Wan Kenobi”, y que la directora de “Wonder Woman”, Patty Jenkins, dirigirá un nuevo largometraje de Star Wars titulado “Rogue Squadron”.