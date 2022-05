Es oficial: se confirma la fecha de llegada de las series del universo de "Daredevil" a Disney Plus

Luego de su salida de Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher llegarán a Disney+ Latinoamérica para unirse a las otras series de Marvel. De hecho, todos los héroes de este universo ya se podrán encontrar, finalmente, dentro de una misma plataforma.

El anuncio se dio hoy, 9 de mayo, dos meses después de la partida de las series antes exclusivas de Netflix. Además, el anuncio vino acompañado de un mensaje para los usuarios de la plataforma del ratón:

A partir del 29 de junio, se les solicitará a los suscriptores de Disney+ en Latinoamérica actualizar el control parental de su perfil para poder acceder al catálogo completo que desde ese día incluirá contenido 16+ y 18+, con la incorporación de estas series de live action de Marvel. Esta actualización les permitirá restringir contenido en cada perfil así como agregar un PIN de bloqueo. Los suscriptores que prefieran mantener la configuración parental actual de su perfil seguirán disfrutando del contenido de Disney+ en un ambiente 14+, con la opción de modificar el control parental en la sección de “Editar Perfil” cuando deseen”

Disney+ tiene un perfil exclusivo para niños y adolescentes en Latinoamérica, así como creó Star+ para incorporar series con contenido para adultos, donde se pueden ver filmes de 20th Century Studios, series provenientes de Hulu y el contenido deportivo de ESPN. No obstante, todos los derivados de Marvel se pueden encontrar en Disney+, incluidas las ficciones adultas, por lo que se pide hacer el ajuste mencionado.

No se sabe qué se hará con estos personajes

Estas series de Marvel Studios que salieron en consecuencia del buen recibimiento de Daredevil, llegarán a la plataforma el lunes 9 de mayo. Todavía no se tiene certeza de lo que Disney tiene preparado para estos personajes, pero se espera que su primer guiño con la aparición del protagonista de Daredevil en Spider-Man: No Way Home, sea un primer indicio para incluir a estos personajes en las próximas películas del multiverso.

