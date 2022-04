El regreso de Thor: Natalie Portman hereda el martillo

Tijuana BC.- Tras la salida de Moon Knight y los esperados estrenos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Ms. Marvel, Guardianes de la galaxia 3, entre otros. El MCUanuncia el regreso de Thor y la nueva heredera del martillo.

El día de hoy vio la luz el primer adelanto del sucesor de ‘’Thor: Ragnarok’’ y en él aparece la científica Jane Foster interpretada por Natalie Portman quien reaparece usando el martillo del dios del trueno.

Esta nueva entrega que lleva por título ‘’Thor: Love and Thunder’’ tendría caras conocidas del universo de Marvel, como lo es Chris Prat junto a sus compañeros de los Guardianes de la galaxia, así como Natalie Portman quien se había mantenido alejada de la franquicia. Por otro lado se añade la cara de Christian Bale quien interpretaría al villano de esta cinta, ‘Gorr el carnicero de los dioses’

Thor: Love and Thunder

¿De qué tratará esta nueva entrega del dios del trueno? Si bien se puede leer en la sinopsis que es una secuela del Thor: Ragnarok, aquí se puede ver a Chris Hemsworth lidiando con un dilema sobre el gobierno de Asgard.

Si bien aquí el protagonista se puede ver tratando de trabajar en su bienestar personal y tratando de encontrarse a sí mismo sin tener que ser un super héroe todo el tiempo.

Aunque a la aparición de Gorr tendría que regresar para salvar a la humanidad, aunque debido a los adelantos vagos que se muestran en el tráiler, no podría atinarse si Jane Foster sería quien le ayude a Thor en esta situación.

En cuanto al estreno del filme se puede ver al final del tráiler la fecha pactada de Julio del 2022, aunque aún no se aterriza un día en particular.