Después de ver 292 veces "Spider-Man: No Way Home" mexicano bate un récord Guinness: "¡¡¡Soy oficialmente asombroso!!!"

FLORIDA, Estados Unidos.- Un joven residente en Florida, Estados Unidos, de origen mexicano, no solo conoce de memoria el popular y reciente filme de "Spider-Man: No Way Home", además se superó a sí mismo y mejoró su propio récord Guinness de la persona que ha visto más veces la misma película en el cine.

Medios locales informaron este lunes que la asociación Guinness World Records certificó que Ramiro Agustín Alanis vio esta cinta en 292 ocasiones entre el 16 de diciembre de 2021 y el 15 de marzo de 2022.

¡¡¡Soy oficialmente asombroso!!!", comentó Alanis a través de twitter luego de conocer que era oficial este reconocimiento.

Con el objetivo de batir su propia marca, este hincha del club de fútbol Tigres, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), dedicó en total alrededor de 720 horas, o 30 días, para ver una y otra vez la cinta protagonizada por Tom Holand, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

En 2019, Alanis logró previamente este récord con 191 vistas de "Avengers: Endgame", sin embargo Arnaud Klein rompió su marca en 2021, cuando vio "Kaamelott: Primera entrega" en 204 ocasiones.

Decidió recuperar el récord en honor a su abuela

Guinness explicó que el joven decidió recuperar el récord en honor a su abuela Juany, quien falleció en 2019 antes de que Alanis lograse su primera marca, y para intentar mantener su nombre en este peculiar logro decidió romperlo nuevamente por un amplio margen, 88 veces más.

La organización indicó además que para poder sumar un visionado, la película debe verse sin distracciones y no se puede ir ni al baño durante la proyección, algo que en su primer intento le supuso al joven de origen mexicano el no poder sumar otros 11 porque hizo pausas para visitar el excusado.

Como prueba de que ha visto la película se debe presentar cada una de las entradas al cine y la organización tomó declaración a empleados de la sala para certificar que Alanis estuvo viendo la película en todo momento durante sus 2 horas y 28 minutos de duración.

El fanático de la saga "Avengers" vio "Spider-Man: No Way Home" durante tres meses hasta que salió del cartel en las salas de cine y en las primeras semanas disfrutó de las aventuras del superhéroe hasta en cinco ocasiones cada día.

Y todo eso compaginándolo con su trabajo y familia y tras pagar cerca de 3 mil 400 dólares en entradas de cine, que contribuyeron a los ingresos de 804 millones de dólares de este filme en Estados Unidos y los 1.892 a nivel mundial, según cifras del portal Box Ofiice Mojo.