Día de Star Wars: El regreso de Darth Vader en Obi-Wan Kenobi

Tijuana BC.- Como muchos sabrán, el día de hoy 4 de mayo se celebra el día de Star Wars, pero podrías preguntarte, de dónde viene esta conmemoración, si se trata solamente de un juego fonético o realmente hay un trasfondo concreto.

Se tiene noción que la frase reconocida por Lucasfilm, fue utilizada por priemra vez un 4 de mayo de 1979 cuando la primera ministra Margaret Hilda Thatcher publicó un anuncio en el London Evening News donde se leía

May the fourth be with you, Maggie Contratulations’’.

Por lo que, años después esta frase tomaría fuerza por los seguidores de la saga debido al parecido que tenía con la icónica frase de las galaxias, ‘’May the force be with you’’ lo que más tarde terminaría por ser un día reconocido mundialmente en el que los fanáticos aprovechan para celebrar al modo de los jedis.

Darth Vader regresa

Qué mejor forma de celebrar este 4 de mayo que con el tráiler que Disney+ nos regaló el día de hoy. El último avance de la esperada serie de Obi-Wan Kenobi que se estrenará el 27 de mayor, llegó al internet y los fanáticos se conmocionaron por las imágenes que iban y venían en el minuto y medio que dura el tráiler.

Casi al finalizar el video se puede ver cómo en primera toma donde una mano robotizada se incrusta en un muñón quemado, por lo que se puede atinar que se trata del cuerpo de Anakin después del enfrentamiento del episodio lll de la saga.

Tras un par de escenas se ve instalarse el sistema de control que se encuentra en el pecho del villano, para después dejarse escuchar la emblemática respiración agitada, mientras Ewan McGregor frunce el ceño.

Lo que indica que finalmente podremos ver lo que sucedió entre estos compañeros antes del episodio l.