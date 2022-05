La marca Disney celebra 'Star Wars Day'

Tijuana BC.- Este miercoles 4 de mayo se celebra el #StarWarsDay con el estreno de “Disney Gallery: El libro de Boba Fett” en Disney+, cortos especiales de LEGO Stars en Disney Channel y productos destacados en tiendas.

Mientras aguardan el esperado estreno de “Obi-Wan Kenobi”, la nueva miniserie de Lucasfilm que llegará al servicio de streaming con capítulo doble el 27 de mayo.

Adoptada también por Lucasfilm, esta celebración se trata de una tradición anual que realza el espíritu del fanatismo compartido por Star Wars con eventos globales y locales, nuevos contenidos, fiestas y más.

May the 4th be with you

El mensaje “May the 4th be with you” conecta a fans de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”, en su traducción al español).

Disney Plus y novedades

Disney+ y Disney Channel traen novedades desde una galaxia muy lejana…este 2022 da inicio en Disney+ a la cuenta regresiva hacia uno de los estrenos más esperados.

El 27 de mayo aterriza en la plataforma “Obi- Wan Kenobi”, la nueva serie original de Lucasfilm creada exclusivamente para Disney+.

Como parte de las celebraciones, el 4 de mayo los fans podrán disfrutar de “Disney Gallery: El libro de Boba Fett”, la serie original de Lucasfilm que explora el detrás de cámara de El libro de Boba Feet.

Por último, la Fuerza llega a Disney Channel con los cortos especiales de LEGO Star Wars durante todo el mes.

En estos cortos la diversión no tiene fin: desde aventuras en la nieve hasta sucesos fantasmales, los personajes más entrañables de Star Wars viven experiencias únicas en una galaxia muy, muy lejana.

Star Wars para llevar

Tiendas físicas y digitales de toda la región celebran este día destacando productos como juguetes, indumentaria, accesorios, artículos escolares, ropa de cama y más, alusivos a la saga.