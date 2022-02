Obi-wan Kenobi de Disney plus llega el 25 de mayo

Los Ángeles.- La serie de Disney + ''Obi-Wan Kenobi'' se anunció que llegará el 25 de mayo, de acuerdo con la plataforma y la productora Lucasfilm.

Por medio de una publicación en las redes sociales, el spin off del universo de Star Wars, se fundió un cartel de la mini serie donde se ve el regreso del actor Ewan McGregor encarnando al maestro jedi.

Tras 45 años desde el estreno de la primera película de Star Wars, la serie que se emitirá por Disney+ es la producción más esperada.

Se espoileó el estreno

Los espectadores ya conocían el mes de estreno, debido al descuido de uno de los directivos de Disney+ en un evento virtual celebrado la semana pasada, pero no la fecha exacta.



Sobre la trama de "Obi-Wan Kenobi", hasta ahora solo se sabe que estará ambientada diez años después de lo ocurrido en la película "Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith" (2005).



Lo que está confirmado es que Hayden Christensen volverá a hacer el papel de Darth Vader, y que el reparto lo competarán Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.



El día de estreno de "Obi-Wan Kenobi" se ha desvelado cuando llega a su fin "The Book of Boba Fett", la serie de televisión estadounidense creada para el servicio de "streaming" de Disney+ y que no ha contado con gran acogida entre el público.