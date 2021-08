Sigue el pleito entre los hijos de José José por la herencia

Ciudad de México.- Siguen los pleitos entre los descendientes de José José, pues José Joel despotricó contra Sara Sosa y el cantante Manuel José.

Esta vez, tras informarse que Sara Sosa y su madre Sara Salazar acudieron a un juez en Miami, Florida con la intención de solicitar administrar la herencia del “Príncipe de la canción”, argumentando que son los únicos familiares vivos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Asismismo, Manuel José recientemente confesó sus intenciones de realizarse una nueva prueba de ADN para comprobar que es hijo de José José.

José Joel despotrica contra su hermana menor

Tras estos hechos, el primogénito de José Joel externó su molestia contra su hermana menor.

Dice que nada más ella, que ni yo ni Marysol existimos, no sé si estaba queriéndose tantear a un juez, comprar a un juez allá, pero eso es delito, eso ya lo platicamos, amén de lo que tenemos que resolver personalmente, esta niña está infringiendo en delitos de una situación que te digo, sin meter las manos va acabar en el bote si insiste en seguirle mintiendo a la ley americana”, externó el cantante durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

“Esta gente empezó a burlarse de que ‘¡ay, si!, en México la ley ni existe’, pues no, sí existe, por supuesto que existe, hay un testamento que está aquí y en el mundo, entonces en base a eso nuestros abogados si nos indicaron que hay que buscar la manera de poder llegar y decir ‘aquí estamos, los que dicen que no estamos, aquí estamos mi madre, mi hermana Marysol y yo’”, agregó.

Anel arremete contra Manuel José

Por otra parte, el hijo de Anel Noreña despotricó contra Manuel José al enterarse sobre sus intenciones de realizarse una nueva prueba de ADN para comprobar que es hijo del intérprete de “Almohada”, e incluso lo retó a que hiciera el procedimiento con su ayuda.

“Al día de hoy no se me ha atravesado, es muy bueno para decir ´pues sí’, y yo abiertamente lo dije y repito ‘aquí estoy’, ¿De cómo la quieres?, ¿de sangre, te abrimos la boca, te metemos el hisopo?, ¿qué hacemos Brian?, ¿Qué hacemos para ya dejes esta situación que lo único que ha hecho al día de hoy es tumbarte y tirarte porque nadie te cree, sale a decir una sarta de tonteras, que deveras caes mal, pero no mal, remal, o sea ya es además de mentiroso, misógino, poco hombre, poca cosa”, manifestó.