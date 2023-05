Shakira es acusada de plagio por “Acróstico”

Hermosillo, Sonora.- La canción "Acróstico" ha sido objeto de intensa polémica desde su lanzamiento debido a la participación de los hijos de Shakira, Milán y Sasha, tanto en la interpretación vocal como en el video musical.

Mientras algunos usuarios elogian la carga emocional del éxito y lo consideran una gran fuente de inspiración para las madres, otros lo critican por la exposición mediática a la que somete a los niños, considerándolo controvertido y contradictorio. Recordemos que fue la misma cantante colombiana quien solicitó a la prensa mantener a sus hijos al margen de toda la polémica generada en torno a su separación.

Además, se ha planteado que Gerard Piqué, ex pareja de la artista y padre de sus hijos, desconocía por completo este proyecto y no había dado su consentimiento al respecto.

¿Es "Acróstico" un plagio?

Tanto en redes sociales como en varios medios españoles, se han compartido acusaciones sobre "Acróstico". Según declaraciones, este nuevo sencillo de la barranquillera presentaba una gran similitud con "Te lo dije de verdad", una canción de la cantautora española Paula Mattheu.

 

La presión ejercida por los usuarios en Internet sobre este tema fue tan intensa que la cantante española se vio obligada a publicar una historia en su cuenta de Instagram. En dicha publicación, instó a las personas en redes sociales a "dejar de inventarse historias", reconociendo las similitudes entre ambas canciones, pero dejando claro que en ningún momento creía que Shakira hubiera plagiado su trabajo.

Voy a subir una story porque esto ya me está dando rabia. El otro día puse un video diciendo que me habían escrito muchas personas diciendo que la canción de Shakira se parecía a 'De verdad'. Pero, mira, en ningún momento he dicho que sea plagio. Son cosas que pasan en la música, está todo inventado, no he inventado la rueda y son unos acordes, una melodía parecida. Pero de verdad no creo que nadie me haya plagiado, ni lo estoy denunciando ni nada de eso, por favor. Que la gente deje de inventarse historias. Un besito", concluyó Mattheu en un intento por detener la supuesta polémica.

Otras acusaciones de plagio contra Shakira

La interprete de “La tortura” había enfrentado previamente acusaciones de plagio. Durante el lanzamiento de su aclamada colaboración con Bizarrap, una cantante venezolana llamada Briella hizo un comentario en redes sociales señalando que el coro de la canción era sorprendentemente similar al de un tema que ella misma había lanzado seis meses antes. La joven artista llegó al grado de contratar a un abogado para evaluar su caso.

En el año 2017, Liván Castellano Valdés, un cubano, interpuso una demanda en Madrid contra Shakira y Carlos Vives alegando presunto plagio de su éxito "La Bicicleta". Sin embargo, en 2019, el Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda.

Con información de Infobae.

