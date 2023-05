Abogada de Shakira atiende posible acción de Piqué contra participación de sus hijos en “Acróstico”

MIAMI, Florida.- Shakira volvió a sacar otro éxito con su tema “Acróstico”, pero esta vez no lo hizo sola, pues la cantante colombiana estuvo acompañada en el video con sus hijos Milán y Sasha, fruto de su relación con el ex futbolista Gerard Piqué.

La emotiva canción retrata el duelo que vive la familia tras la separación con Piqué, que ha sido un tema de conversación. No solo dejó con un nudo en la garganta a más de uno tras escuchar las interpretaciones de los pequeños, sino que medios internacionales reportaron que Piqué se enteró de la participación de sus hijos en el video al mismo tiempo que la audiencia, es decir, hasta que el clip salió a la luz.

Según la periodista española, Lorena Vázquez, el novio de la estudiante Clara Chía, no fue notificado al respecto, ni tampoco se le pidió autorización.

Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip", detalló.

Abogada de Shakira aclara controversia de Piqué

Aunque los reportes no han sido confirmados o negados por la expareja, fue la abogada de la barranquillera, Pilar Mañé, fue quien habló tras la controversia.

La mujer externó a algunos medios, entre ellos, “La Vanguardia”, que "Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho. Los niños están preservados en todo momento”, explicó.

En el pasado, surgieron versiones respecto a que Shakira y Piqué habían tenido discusiones cuando Milán apareció en un en vivo de la Kings League, empresa de la que el español es dueño. Ahora, con la colaboración de los menores, algunos fanáticos han comenzado a especular que se avecinan nuevos problemas.

Sin embargo, Mañé aclaró que: “La situación ahora está estupenda. "No tengo noticias de que vayan nada mal".

¿Qué dice la letra de “Acróstico”?

En el video también se pueden ver algunas referencias sobre el cambio de vida que tuvieron que hacer Shakira y sus hijos, esto, debido a que se mudaron de Barcelona a Miami para “encontrar un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, o por lo menos así lo expresó la intérprete de “Ojos Así” en redes.

 

La letra completa de “Acróstico”:

Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que, cuando es real, no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no vieras mi fragilidad

Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos, pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar, uh

Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites, estoy Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar es de sabios Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas

Sí ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites, estoy Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy