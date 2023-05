¿Cómo se enteró Piqué que sus hijos salían en el nuevo video de Shakira?

Ciudad de México.- Shakira y Piqué siguen dando de qué hablar, y es que tras la salida del nuevo sencillo titulado ‘’Actróstico'' la cantante ha sido señalada por haber incluido a sus hijos en el video.

Por lo que entre el alboroto, algunos seguidores tuvieron la duda sobre la reacción de Piqué, y fue Lorena Vázquez quien compartió cómo y cuando se enteró el exfutbolista de lo sucedido.

Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho”, dijo Vázquez en la emisión de Antena 3… Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho... Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip”