Sergio Mayer le responde a Héctor 'N' tras posible denuncia por tráfico de influencias

Ciudad de México.- Sergio Mayer respondió a las acusaciones hechas por Héctor “N” en su contra sobre tráfico de influencias y que por su culpa está en la cárcel.

El actor fue denunciado hace unos meses por su hija Alexa de abuso sexual.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Yo no tengo nada que ver, quiero aclarar y que sea contundente, que yo no hice nada porque lo metieran a la cárcel, esa no es mi labor, el hecho de que yo haya apoyado a Alexa, a su hija, es porque es por convicción, es porque es mi compromiso, y lo voy a seguir haciendo, yo apoyo siempre a las víctimas, yo no hago nada por dañar a nadie, y si él está ahí adentro es porque la autoridad encontró elementos para armar una carpeta y para detenerlo. Yo no tengo nada que ver, y que su abogado y él pues demuestren su inocencia y punto”, dijo el político en entrevista para el programa Hoy.

De la misma manera, Mayer se defendió de las declaraciones de Héctor, en las que aseguró que en breve iniciará un proceso legal en su contra. “Yo, no creas que me levanto y digo “hoy voy a arruinar la vida de ¿quién?, vamos a ver a quién arruinó la vida porque Ginny Hoffman está despechada, sí vamos”, y organizó al MP y la policía de investigación, el juez y todo, habían dicho que iban a demandar al juez, al MP, a la policía de investigación, a mí, a la Fiscalía, y ahora veo que nada más se van a ir contra mí, pues que me denuncien”.

Para finalizar, Sergio Mayer instó a Héctor a enfrentar las consecuencias de sus actos. “Es tan fácil decir que yo, ¡claro!, él hizo, él está haciendo tráfico de influencias, ¿por qué no asumen sus consecuencias y sus hechos?”.