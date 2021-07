Hija de Héctor Parra se niegan a buscar el perdón de Alexa y confirma tráfico de influencias por Sergio Mayer

Ciudad de México.-Daniela Parra reveló que tanto ella como sus abogados se reunieron con gente cercana al equipo de Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, para hablar sobre la detención de su padre, el actor Héctor Parra.

A través de un comunicado, la joven confesó que pese a esta situación notó escenarios que le reafirman que existe tráfico de influencias por parte de Sergio Mayer en la denuncia contra su papá.

Conjuntamente, Daniela confirmó que será el primer día del mes de septiembre cuando su equipo legal denuncie al ex Garibaldi por emplear su cargo político para beneficiar a su media hermana Alexa Parra en la denuncia de abuso sexual contra Héctor Parra.

Finalmente, Daniela pidió a Ernestina Godoy que sea ella la que revise el caso y dé una solución factible para su caso, pues la única propuesta que recibieron fue que Héctor buscara el perdón de su hija Alexa, y al no aceptar esta acción su padre sigue en prisión.

Aquí el comunicado:

“El pasado 26 de julio, mis abogados y yo nos reunimos con el equipo cercano a cargo de Ernestina Godoy y cabe mencionar, que el trato que recibimos fue justo y fue ante la evidencia de los antecedentes de la carpeta de investigación que se acordó una reunión con lo Coordinadora General de Víctimas y la Fiscal de Delitos Sexuales.

El día 28 de julio se llevó a cabo dicha reunión con las áreas antes mencionadas solicitando nuevamente la supervisión correcta de la acusación hecha por la fiscalía, exponiendo las consideraciones jurídicas, la indebida actuación por parte del MP y la ocultación de elementos de prueba que demostraban la inexistencia de los delitos por los cuales hoy mi papá esta privado de su libertad.

Como sobemos, ya se formuló la denuncia penal correspondiente contra los dos fiscales judicializadores, quienes ocultaron información al juez, pero también en contra de los supervisores de la labor de estos mismos y sus superiores, como es el caso de la Fiscal de Delitos Sexuales.

Esto acción penal al parecer molestó mucho a la Coordinadora y a la Fiscal, y fue la justificación aludida por ellas para no mostrar voluntad en la revisión de los hechos que ha denunciado FALSAMENTE mi hermana.

Las funcionarias optaron por sugerir como solución de buscar a Alexa para tratar de conciliar, lo cual me parece ofensivo y por supuesto SE RECHAZÓ.

En esto misma reunión, la Coordinadora General de Víctimas RECONOCIÓ que efectivamente, en su momento, se REUNIÓ con el diputado federal, Sergio Mayer, para tratar sobre el tema de la acusación en contra de mi papá, como verán se mantiene el contubernio entre las referidas servidoras públicas y el diputado, lo que acredita el DELITO SOBRE El PRESUNTO TRÁFICO INFLUENCIAS, por lo que se le denunciará el día 1ro de septiembre.

Me queda claro que la podredumbre de la fiscalía no alcanza a la Mtra. Ernestina Godoy y su equipo cercano y es por eso que le pido o ella nuevamente que revise personalmente la acusación que en su oportunidad podrían formular sus subordinadas prestan al capricho del casi ex diputado”.